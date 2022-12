Freilichtmuseum Lindlar Bethlehems Stall diesmal mit null CO2-Belastung

Öffnungszeiten An Heiligabend, dem ersten Weihnachtsfeiertag, Silvester, Neujahr und am 2. Januar ist das Freilichtmuseum in Lindlar geschlossen. An den anderen Tagen hat das Museum von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember präsentieren Bäcker, Seiler und die Hauswirtschafterin ihr Können. Dazu gibt es in den historischen Gebäuden acht weihnachtlich geschmückte Stuben aus verschiedenen Epochen zu sehen – bis 8. Januar jeweils sonntags.