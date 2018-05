Radevormwald : Bergisches Literatur-Ereignis auf Schloss Homburg

Das historische Gebäude wird zum Anlass der Veranstaltung illuminiert. Foto: Ising

Radevormwald Am Mittwoch, 30. Mai, wird zum einsetzenden Sonnenuntergang der Bergfried von Schloss Homburg illuminiert. Schauspieler Olaf Reitz spricht den Turm an. Dieser antwortet mit einer vorab im Studio produzierten Text-Collage. Übertragen wird das Ganze über Lautsprecher, die im Turm installiert sind. Auf diese Weise treten beide in einen Dialog. Die Collage aus Literaturfragmenten wird musikalisch kommentiert von dem Gitarristen Jens Filser.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Das Projekt "Die Türme" bietet Besuchern einen ungewöhnlichen Abend zwischen Theater, Literatur, Performance und Musik. Vor dem Bergfried entwickelt sich eine stimmungsvolle Atmosphäre, in der sich die Gäste bei Wein und Brot über das Erlebte austauschen. Zum dritten Mal findet dieses Event auf Schloss Homburg statt. Die siebte Auflage der einzigartigen Reihe setzt sich literarisch mit dem Thema "WOANDERS" auseinander. Will man wirklich woanders sein? Und wenn ja, wo? Und geht es einem an anderem Ort auch andres, ist man anderswo zufriedener? Man bringt sich ja immer selbst mit, sagt der Volksmund. Diesen Fragen gehen die Türme 2018 mit ihren Text-Collagen renommierter Autoren nach. Philosophisch, spitzfindig, absurd und komisch. Das Gemeinschafts-Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes.

Weitere Infos unter www.viertuerme.de. Kontakt: Museum und Forum Schloss Homburg, Telefon 02293 9101-14; www.schlosshomburg. de.

(s-g)