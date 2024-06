Kreishandwerkerschaft und Abfallwirtschaftsverband Spannende Einblicke in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft erhalten

Premiere für die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und den Bergischen Abfallwirtschaftsverband: 45 Schüler des Berufskollegs Dieringhausen (Fachrichtungen Tischler und Maler, 1. Lehrjahr) waren beim ersten Erlebnistag im Bergischen Energiekompetenzzentrum auf :metabolon dabei und haben spannende Einblicke in die Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft erhalten. Statt wie sonst am Berufsschultag in Klassenräumen zu sitzen, machten sich die Schüler zusammen mit ihren Lehrern auf den Weg auf die Leppe in Lindlar.