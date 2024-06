Wupperverband Ohne Wasser kann kein Leben existieren

Auch für die Menschen, die im Einzugsgebiet des Wupperverbandes leben, ist Wasser ein hohes Gut. Insofern spielt auch die Wasserwirtschaft eine große Rolle. Kein Wunder also, dass ein ganzer Tag der Daseinsvorsorge gewidmet wurde. Am vergangenen Sonntag war dieser Tag, der darauf aufmerksam machen will, wie kostbar Wasser ist. „Ohne Wasser kann kein Leben existieren. Um diese Lebensgrundlage zu schützen, ist ein achtsamer Umgang mit Wasser wichtig“, appelliert der Wupperverband an alle Menschen.