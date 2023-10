Katholische Beratungstelle Einen „Baum für die Liebe“ pflanzen

Die Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familie- und Lebensberatung in Gummersbach und Bergisch Gladbach weist darauf hin, dass auch in diesem Jahr Paare als Ausdruck ihrer Verbundenheit einen Baum auf einem Gelände in Odenthal pflanzen können. Dieser Baum soll dann ein Symbol ihrer Liebe sein – verwurzelt, nachhaltig, lebendig, ein Ort, zu dem man immer wieder gerne zurückkehrt und der der Beziehungs Halt gibt.