Verein für Kanusport Wuppertal am Beyenburger Stausee Bergisches Drachenbootfest findet zum 29. Mal statt

Zum 29. Mal findet am kommenden Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, das Drachenbootfest des Vereins für Kanusport Wuppertal am Beyenburger Stausee statt. Wieder einmal bekommen am Freitag Schulklassen die Möglichkeit, sich beim 19. Schülercup auf 200 Metern in ihren Drachenbooten gegeneinander zu messen. Am Samstag dürfen Firmen und andere Funteams gegeneinander antreten.