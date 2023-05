Kultur im Oberbergischen Kreis „Bergisches Chorfest“ auf Schloss Homburg

(s-g) Unter dem Motto „Singen schenkt Freude“ veranstaltet der Verein „Bergisches Chorfest“ am Sonntag, 21. Mai, ein Konzert in der neuen Orangerie auf Schloss Homburg. Insgesamt elf Frauen-, Männer- Kinder- und gemischte Chöre nehmen an der Veranstaltung teil. Zum Verein gehören unter anderem der Bergischer Chorverband Solingen-Wuppertal, der Chorverband Bergisch Land/Remscheid, der KreisChorVerband Oberberg, der Rheinisch-Bergische Chorverband, der Sängerkreis Niederberg sowie der Sängerkreis Rhein-Wupper/Leverkusen.