Historie von Radevormwald : Geschichtsverein hofft auf 2021

Radevormwald Die örtliche Abteilung des BGV hatte in schwieriges Jahr. Vorträge und Exkursionen mussten wegen der Pandemie verschoben werden. Nur wenige Termine waren möglich – aber es wurde dennoch publiziert.

Gesamtverein Der Bergische Geschichtsverein hat rund 4000 Mitglieder und ist damit der größte regionale Geschichtsverein in Deutschland. Der Verein wurde 1863 in Elberfeld gegründet und hat auch heute noch seinen Sitz in Wuppertal.

Immerhin: Einige Vorhaben, die sich die Mitglieder des BGV in Radevormwald vorgenommen hatten, wurden dann doch umgesetzt. So hat Ehrenmitglied Wolfgang Motte, Pastor im Ruhestand, sein neues Buch über drei Ortschaften im Süden der Stadt vorstellen können: Kattenbusch, Kaffekanne und Kirschsiepen. „Und im August, am heißesten Tag des Jahres, haben wir eine Fahrt mit den Draisinen des Wuppertrails unternommen“, berichtet Hans Golombek. Als Freiluftveranstaltung sei diese Tour auch in Corona-Zeiten möglich gewesen.

Verschoben wurde dagegen die ebenfalls für den August geplante Einweihung einer Informationstafel an der Radevormwalder Landwehr, dem ältesten Bauwerk im gesamten Stadtgebiet. Die drei Wälle nahe der Ortschaft Landwehr stammen noch aus dem 14. Jahrhundert. Auf die Initiative von Bernhard Priggel, Förster und zweiten Vorsitzenden des Bergischen Geschichtsvereins in Rade, waren vor sieben Jahren 600 Hainbuchen in einem Abstand von je 50 Zentimetern auf einer Strecke von 75 Metern in das Bauwerk gepflanzt worden – so ist die alte Landwehr mittlerweile wieder eine echte Landmarke. „Die Einweihung der Tafel ist jetzt für den kommenden Mai angedacht“, kündigt Hans Golombek an. Bis dahin, so erwarten er und die anderen Mitglieder, wird sich die Pandemie-Situation hoffentlich etwas entspannt haben. Ein wenig unsicher ist Golombek, was die Mitgliederversammlung Anfang des Jahres angeht – dann könnten noch immer die aktuellen strengeren Regeln gelten. Ansonsten sollen all jene Ausflüge und Vorträge, die 2020 ausfallen mussten, im nächsten Jahr nachgeholt werden.