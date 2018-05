Radevormwald : Bergische Wanderwoche mit 100 Touren und Pauschalen

Das Bergische Land bietet wunderbare Wandermöglichkeiten. Nun ist wieder Gelegenheit, sie zu erkunden. Foto: das bergische (archiv)

Radevormwald Die 5. Bergische Wanderwoche findet in diesem Jahr vom 26. Mai bis 3. Juni statt. "In diesen neun Tagen zeigt sich das Bergische Wanderland wieder von seiner besten Seite. Unsere Gästeführer haben ein umfangreiches Programm mit insgesamt etwa 100 geführten Wanderungen und Führungen zusammengestellt, das auch Ausgefallenes wie die Wanderungen mit einem Esel oder eine Feierabendwanderung mit Orgelvorführung enthält", sagt Tobias Kelter, Geschäftsführer von "Das Bergische"/Naturarena Bergisches Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesem Jahr liegt ein besonderer Programmschwerpunkt auf mehrtägigen Pauschalangeboten: So bietet das Kürtener Gut Hungenbach eine dreitägige Pauschale mit Wandern, Wellness und Whiskey-Tasting an, und im Overather Haus Thal können die Gäste unter anderem nicht nur an einer Verkostung in der Brennerei Hoffer-Alter teilnehmen, sondern auch noch einen Schnuppergolftag auf dem Lüderich erleben.

Das Wandern steht bei einer zweitägigen "Schnupper-Pilger-Tour" für Frauen in Wermelskirchen und einer Zweitagestour auf dem Bergischen Weg von Solingen-Burg nach Bensberg im Vordergrund. "Die Pauschalangebote sind eine echte Bereicherung unseres Programms, da sich die Wanderwoche hiermit nicht nur an Gäste aus dem Umland richtet, sondern auch Urlauber zu einem Kurztrip in die Region lockt", sagt Kelter.



zurück

weiter

Auch Outdoor-Enthusiasten und Familien kommen voll auf ihre Kosten: So gibt es unter anderem eine Bergische Orientierungstour, bei der der Umgang mit Karte und Kompass erlernt wird. Unter dem Titel "Duathlon mal anders" wird eine Kombination aus Wandern und Kanufahren auf der Wupper-Talsperre angeboten, und auf Panarbora kann man die Wanderung auf dem Waldmythenweg mit einer Fahrt mit dem Bummelzug verbinden. Auch verschiedene Gesundheitswanderungen werden angeboten. Die erste Tour dieser Art war die Gedächtniswanderung in Burscheid, die auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Hinzu kommen inzwischen aber zum Beispiel auch ein SilentWalk mit Yogaübungen in Wermelskirchen, eine Medical-Wanderung in Hückeswagen und eine Afterwork-Gesundheitswanderung in Bergisch Gladbach."

Hinzu kommen zwei kulinarische Ortsrundgänge in Lindlar und Nümbrecht, eine Krimiwanderung in Hückeswagen oder eine Planwagentour zu verschiedenen Bauernhöfen in Odenthal.

Weitere Informationen unter www.bergische-wanderwoche.de oder unter Tel. 02204 843000.

(s-g)