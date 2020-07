Kunst und Kultur im Bergischen : Bergische Museen geben Einblicke in die Arbeitswelt

Bergisches Land Unter dem Motto „Ganz viel Arbeit“ geben seit Juni 2019 elf Museen der Region Besuchern auf unterschiedlichste Weise Einblicke in die Arbeitswelt des Bergischen Landes. Nun wurde das Themenjahr verlängert.

Corona hat auch die Museen im Bergischen schwer getroffen. Für Monate blieben sie geschlossen. Jetzt mit der Wiedereröffnung setzt der Arbeitskreis Bergische Museen auch sein erstes Themenjahr fort. Unter dem Motto „Ganz viel Arbeit“ geben seit Juni 2019 elf Museen der Region Besuchern auf unterschiedlichste Weise Einblicke in die Arbeitswelt des Bergischen Landes. Nun wurde das Themenjahr verlängert. So besteht genügend Gelegenheit, auch die drei noch verbliebenen Ausstellungen zu besuchen, die das Jahr in vielfältiger Hinsicht abrunden, heißt es in einer Pressemitteilung.



Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, Wuppertal, bis 4. Oktober „Erst die Arbeit, dann die Mission. Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien“, Öffnungszeiten (für die Dauer der Sonderausstellung bis 4. Oktober): Mittwoch 10-13 Uhr, jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 14-17 Uhr. Die Ausstellung gewährt Einblicke in eine weitgehend unbekannte Arbeitswelt und zeigt, was den Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in der Ferne prägte. Dabei werden auch weniger bekannte Arbeitsfelder wie die ärztliche Gesundheitsversorgung oder das Werkstätten-, Schul- und Ausbildungswesen thematisiert. Mit Blick auf die Gegenwart zeigt die Ausstellung, wie sich Missionsarbeit verändert hat und welche Arbeitsschwerpunkte es heute gibt.