Fußballspiel : Benefiz-Turmier mit den „alten Recken“ der Fortuna

Radevormwald Der Erlös des Spiel ist für den Mittagstisch und für den Kinder- und Jugendring gedacht. Die Fortuna-Traditionsmannschaft tritt nur für gute Zwecke an.

Dieser Termin wird die Herzen von rheinischen Fußball-Fans höher schlagen lassen: Die Traditionsmannschaft von Fortuna 95 Düsseldorf kommt am Sonntag, 26. Mai, zu einem Benefiz-Spiel nach Radevormwald.

Im Stadion Kollenberg treten dann die Düsseldorfer Kicker gegen die „Alten Herren“ des SC 08 Radevormwald an. Doch auch andere Spiele stehen auf dem Programm. Der Erlös soll zu Gunsten des Radevormwalder Mittagstisches und des örtlichen Kinder- und Jugendringes verwendet werden. Unterstützt wird das Sportereignis von mehreren Sponsoren.

Los geht es in der Sportanlage bereits am Vormittag gegen 10 Uhr. Für den guten Zweck sind eine ganze Reihe von befreundeten Sportvereinen aus der Region mit dabei. Ab 10.30 Uhr spielen die SC 08 Bambinis gegen SSV Leverkusen-Altenrath. Um 11.20 Uhr treten die F- und die E-Jugend des Rader Sportvereins jeweils gegen eine Mannschaft von TuS Grünenbaum an. Um 12.45 Uhr beginnt das Spiel der SC 08 Damen gegen den TG 04 Hilgen, um 15 Uhr bestreitet die 1. Mannschaft des SC 08 eine Partie gegen den 1. FC Wülfrath. Das Spiel der „Alten Herren“ gegen die Gäste von Fortuna Düsseldorf wird um 17 Uhr beginnen. Zu den „alten Recken“ der Traditionsmannschaft, die im Stadion Kollenberg auflaufen werden, gehören nach jetzigem Stand unter anderem Sven Backhaus, Guiseppe di Raimondo und Uwe Toex.