Tourismus in Radevormwald : CDU will A 1-Schild fürs Wülfingmuseum

So könnte ein Hinweisschild für das Wülfingmuseum aussehen. Doch vorher müssen noch Behörden zustimmen. Foto: Foto: dpa | Grafik: Ferl

Radevormwald Lennep, Gräfrath und andere bergische Perlen werben bereits an den Autobahnen mit ihren Sehenswürdigkeiten. Nach dem Willen der Christdemokraten sollen auch die Wupperorte in Radevormwald so beworben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jeder Autofahrer hat sie schon gesehen, jene Hinweisschilder in bräunlichen Farbtönen, die auf ein touristisches Ziel hinweisen – beispielsweise ein Schloss, ein Museum oder einen alten Stadtkern. Ein solches Hinweisschild, dass auf eine Sehenswürdigkeit in Radevormwald hinweist, wünschen sich die Christdemokraten in der Bergstadt. Die CDU-Fraktion schlägt vor, auf diese Weise an der Autobahn 1 auf das Wülfingmuseum im Ortsteil Dahlerau hinzuweisen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion für die Sitzung des städtischen Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr am morgigen Mittwoch gestellt.

Diese Idee hatte zunächst die Junge Union in Radevormwald nach vorne gebracht, die CDU-Fraktion nahm sie nun auf. „Dies hat den Vorteil, dass die Wupperorte weiter gefördert werden und nicht nur für Radevormwalder, sondern auch für Außenstehende in den Blickpunkt geraten“, heißt es in dem Antrag. Konkret beantragt die CDU, der Ausschuss solle die Verwaltung beauftragen, Informationen einzuholen über die Kosten, die Konzeption, die Aufstellung und die Instandhaltung eines solchen Hinweiszeichens. Immer vorausgesetzt, die zuständigen Behörden stimmen zu. Natürlich sollen die Schilder in beiden Fahrtrichtungen installiert werden.

Info Mehrere Tafeln stehen bereits an der Autobahn Bestehende Tafeln An der Autobahn 1 existieren bereits touristische Hinweistafeln für folgende Ziele: Metallverarbeitung im Bergisches Städtedreieck, Röntgen-Museum und Werkzeugmuseum in Remscheid, Historische Stadtkerne in Remscheid-Lennep und Hückeswagen, Schloss Burg, Altenberger Dom.

Es wäre nicht die erste bergische Stadt, die ihre schönen Seiten auf diese Weise ins Bild rückt. Die Altstädte von Hückeswagen und Lennep werden bereits an der A 1 den vorbeifahrenden Autofahrern als Ziel nahegelegt, auch Solingen wirbt an der A 46 für sein historisches Juwel, den Ortskern von Gräfrath.

Die Stadt Radevormwald selber kann freilich nicht einfach das Schild an der Autobahn aufstellen. „Das müssten wir bei den übergeordneten Behörden anregen“, sagt Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes. Und nicht jede Sehenswürdigkeit bekomme einfach so die Genehmigung. „Das Ziel muss eine herausragende Bedeutung haben“, sagt Knorz.

Doch wer entscheidet, was herausragend ist und was nicht? Beim Landesbetrieb Straßen.NRW verweist man auf die Bezirksregierung Köln. „Wir stellen die Schilder nur auf“, sagt Sabine Kieback, regionale Sprecherin des Landesbetriebes.

Nach welchen Kriterien man in Köln die würdigen touristischen Ziele auswählt, darüber gab es gestern von der Bezirksregierung noch keine Informationen. Die Verwaltungsvorschriften in Nordrhein-Westfalen besagen allerdings, dass es sich um Ziele von allgemeinem touristischen Interesse handeln muss, die einen beträchtlichen Besucherverkehr anziehen.

Eine weitere Vorschrift: Das Schild sollte nicht weiter als zehn Kilometer entfernt von der Sehenswürdigkeit aufgestellt werden. Das dürfte in diesem Fall kein Problem sein. Stünde das Schild etwa in der Nähe der Autobahnausfahrt „Remscheid-Lennep“ kämen Touristen über die Ring- und die Schwelmer Straße, dann über Beyenburg und die L 414 nach Dahlerau – das wären etwa 8,5 Kilometer.