Haushaltsdebatte in Radevormwald : Stadt soll ein Projektmanagement einrichten

Radevormwald In der Diskussion über den Haushaltsentwurf fordert die UWG unter anderem die Einrichtung einer neuen Stelle zur Kostenkontrolle. Die AL-Fraktion möchte ein Konzept zum Betrieb des „Life-ness“ und dessen verschiedener Angebote.

Am heutigen Dienstag versammeln sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, um unter anderem über die Anträge zum aktuellen Haushaltsentwurf zu sprechen. So hatte die Unabhängige Wähler-Gemeinschaft (UWG) eine ganze Reihe von Anträgen eingebracht, die sich beispielsweise auf die Finanzpolitik der Stadt beziehen.

So schlägt die UWG vor, dass in der Verwaltung die Stelle eines Projektmanagers bzw. -managerin eingeführt wird. Der Grund: Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen in den vergangenen Haushalten seien immer viel zu großzügig kalkuliert worden. In der Regel überstiegen die Kosten nicht den Wert von zehn Millionen Euro, in Ansätzen der Haushaltsentwürfe für 2020 und 2021 sind jedoch rund 18 Millionen Euro veranschlagt worden.