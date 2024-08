Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Radevormwald Beim Waldbaden neue Dimension entdecken

„Lerne, den Wald mit anderen Augen zu sehen, entdecke eine neue unbekannte Dimension und mache intensive, sinnliche Wahrnehmungen beim Shinrin Yoku Waldbaden“, heißt es dazu in der Ankündigung. Die Teilnehmerinnen sollen den Alltag hinter sich lassen und die Natur genießen. Der Tipp an die Frauen, die mitmachen wollen: „ Gehe in die Stille, mit all deinen Sinnen und deinem Körper. Schenke dir die Zeit und komm bei dir an“.