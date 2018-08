Baum stürzt auf Straße in Radevormwald

Baum blockiert Straße – doch sonst bleibt es in ruhig an der Wetterfront

Radevormwald Die Feuerwehr in Radevormwald hat während des Unwetters einen Baum weggeräumt, der im Uelfetal auf eine Straße gestürzt war. Ansonsten blieb die Stadt von Sturmschäden weitgehend verschont.

Damit ist Rade, dass bei den Unwettern der jüngsten Wochen teilweise schwer getroffen wurde, dieses Mal glimpflicher davon gekommen als andere Kommunen im Oberbergischen Kreis. Je weiter im Süden des Gebietes, desto heftiger bekamen die Einwohner die Folgen der Witterung zu spüren, um so häufiger mussten die Feuerwehren ausrücken. So berichtete Kreis-Sprecher Philipp Ising, dass seit etwa 15.30 Uhr etwa 30 Einsätze mit dem Stichwort „Ast oder Baum auf der Straße“ gemeldet worden seien. In der Gemeinde Reichshof seien Teile eines Dachs abgedeckt worden. „Bis auf Bergneustadt und Wipperfürth sind in allen Oberbergischen Kommunen Einheiten im Einsatz. In Hückeswagen und Reichshof sind die Meldeköpfe der Wachen besetzt“, teilte Ising gegen 16.15 Uhr mit. „Mittlerweile nehmen die Anrufe jedoch auch wieder stark ab.“