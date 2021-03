Baugebiet in Karthausen : So sieht die Wunschliste der Politik aus

Radevormwald Im Stadtentwicklungsausschuss ging es um die Anregungen der Politik zur Gestaltung des geplanten Baugebietes im Westen der Stadt. Auch die Frage nach Wohnraum für weniger Betuchte spielt eine Rolle.

Es brauchte wegen der Pandemie mehrere Anläufe, aber am Montag fand der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Schwerpunktthema Karthausen doch statt. Dabei ging es zum einen um den Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan, der mit einer Mehrheit gegen Stimmen von Grünen und Alternative Liste beschlossen wurde. Besonders ausführlich diskutiert wurden jedoch die jeweiligen Vorschläge aus den Fraktionen zur Struktur und Gestaltung des Wohngebietes am westlichen Ortsausgang von Radevormwald. Trotz unterschiedlicher Auffassungen verlief die Debatte angenehm sachlich.

Es zeigte sich, dass eine Grundsatzfrage unter den Fraktionen lautet: Wie viel Freiheit soll den Bauherren gewährt werden, welche Pflichten sollen ihnen auferlegt werden ? Deutlich zu spüren ist das Ziel, die Fehler, die in manch anderen Vorstadtsiedlungen gemacht wurden, in dem neuen Viertel für Radevormwald nicht zu begehen.

Es gibt jedoch noch einen grundsätzlichen Aspekt, der besonders der SPD-Fraktion wichtig ist: die soziale Ausgewogenheit der Siedlung. „Uns liegt sehr daran, dass auch Familien, die sich keinen Eigenheimbau leisten können, in Karthausen Wohnraum finden können, dass also die soziale Mischung gefördert wird“, heißt es in einer Stellungnahme der Sozialdemokraten. „Aus diesem Grund sind wir strikt dagegen, dass in den mehrgeschossigen Häusem vorrangig Eigentumswohnungen entstehen. Auch muss mindestens ein Teil dieser Wohnungen für den Sozialwohnungsbau vorgesehen werden.“ Außerdem soll generationsübergreifendes Wohnen gefördert werden.