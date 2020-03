Protest in Radevormwald : Hunderte Landwirte demonstrieren vor Aldi-Lagern in NRW

Radevormwald/Schloß Holte-Stukenbrock Vor dem Zentrallager von Aldi-Nord in Werl haben bis zum Montagmorgen Landwirte mit ihren Traktoren demonstriert. Etwa 80 Traktoren standen in der Nacht vor dem Lager.

Auch vor anderen Aldi-Lagern haben Bauern am Sonntagabend demonstriert. In Radevormwald hätten etwa 250 Landwirte mit rund 50 Traktoren bis in die Nacht vor einem Zentrallager gestanden, sagte eine Polizeisprecherin. Es hätte jedoch keine größeren Verkehrsstörungen gegeben. In Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld kamen nach Polizeiangaben zweitweise 70 Bauern zur Demonstration.