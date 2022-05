Kitzretter in Radevormwald : Babyalarm in Wald und Feld – Verein braucht Geld für Drohne

Radevormwald In Radevormwald arbeitet seit drei Jahren der Verein Rader Kitzretter sehr erfolgreich. Für dieses Jahr benötigt der Verein dringend finanzielle Hilfe.

Denn auch in der Bergstadt fangen die Landwirte jetzt an zu mähen. Die jungen Rehkitze liegen alleine ohne ihre Mutter im hohen Gras. „Nähert sich dem Kitz die Mähmaschine, so drückt es sich fest auf dem Boden und bleibt regungslos liegen. Leider sterben so laut Schätzungen des Deutschen Jagdverbands etwa 90.000 Kitze pro Jahr“, berichtet Claudia Möllney.