B483 bei Radevormwald 20-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Laut Angaben der Polizei hatten die beiden Motorradfahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Höhe der Ortslage Kronenberg ein Auto überholt. Daraufhin bremste der ebenfalls 20-jährige Fahrer des vorausfahrenden Motorrads verkehrsbedingt ab. Der folgende Motorradfahrer fuhr auf, überschlug sich und stürzte mit seinem Motorrad in ein Feld. Der 20-Jährige aus Gevelsberg wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Auch der Fahrer des vorausfahrenden Motorrads stürzte, der Sprockhöveler wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.