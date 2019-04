Geschäftsstelle : Volksbank-Filiale in Rade bekommt einen neuen Leiter

Radevormwald Axel Klugmann ist gelernter Genossenschaftsbanker und Bankfachwirt. Bisher war er stellvertretender Niederlassungsleiter in Wiehl.

In der Niederlassung der Volksbank Oberberg in Radevormwald, die unter Raiffeisenbank firmiert, findet ein Wechsel der Verantwortlichkeiten statt. Stefan Tengeler, seit 2012 dort Niederlassungsleiter, soll künftig seine Kompetenz und seine umfangreichen Erfahrungen in der Region als Firmenkundenbetreuer noch intensiver einsetzen können als bisher. Er wechselt somit in die Spezialabteilung Firmenkunden und übergibt die Gesamtverantwortung für die Volksbankniederlassung in Radevormwald an Axel Klugmann. Der gelernte Genossenschaftsbanker und Bankfachwirt Axel Klugmann war bisher stellvertretender Niederlassungsleiter in Wiehl. Er ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in Kürten.