Automobilclub Radevormwald 24 Stunden über die legendäre Nordschleife fahren

„24 Stunden durch die grüne Hölle“ – was dramatisch klingt, ist ein großer Spaß und sorgt vor allem für jede Menge Spannung und Anspannung. Jedenfalls für die Mitglieder des Automobilclubs (AC) Radevormwald, denn die „SIM Racer“ des Vereins haben sich eine wahre Herkulesaufgabe vorgenommen. 24 Stunden am Fullmotion-Simulator über die legendäre Nordschleife in der Eifel, bekannt auch als die Grüne Hölle, zu fahren. Das berichtet jetzt der Vorsitzende des Vereins, Michael Held. Der ADAC Nordrhein und AbA Motion E-Sport Series veranstalten diese 24 Stunden Nürburgring digital. Insgesamt 51 Teams in drei verschiedenen Klassen fahren in verschiedenen SIM-Centern in ganz Deutschland, aber auch jeweils einmal in Österreich und der Schweiz.