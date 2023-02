Unfall auf Elberfelder Straße in Radevormwald Ohne Führerschein und mit 1,6 Promille unterwegs

Nach einem Auffahrunfall auf der Elberfelder Straße am frühen Sonntagmorgen stellte sich heraus, dass einer der Unfallbeteiligten keinen gültigen Führerschein besaß und der andere alkoholisiert war. Nach Angaben von Polizeipressesprecherin Monika Treutler fuhren ein 33-Jähriger in seinem Toyota und ein 26-Jähriger in seinem Fiat hintereinander in Richtung Innenstadt. Zeitgleich führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei im Bereich Elberfelder Straße/Leimholer Straße eine Verkehrskontrolle durch.