Heimat- und Verkehrsverein Radevormwald Ausstellung über Kaiserstraße verlängert

Den Betrachtern der Ausstellung fallen vor allem die vielen kleinen und mittlerweile auch großen Veränderungen auf, die eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt in ihrer mehr als 200 Jahre alten Geschichte durchgemacht haben. Die Augen gewöhnen sich irgendwann an diese Ansicht. Die alten Eindrücke von einst scheinen mit der Zeit in der Erinnerung zu verblassen, doch in der direkten Gegenüberstellung mit handfesten Impressionen aus vergangenen Jahrzehnten wird der Wandel deutlich. Da bleiben gebürtige Radevormwalder staunend und kopfnickend vor den sepia und schwarz-weiß gefärbten Fotografien stehen und lächeln.