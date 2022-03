Vernissage am 2. April in Dahlerau : Ausstellung rund um das Wülfingmuseum

Kunst im Wülfingmuseum mit Ute Keller, Sophie Paul, Juli Abel und Christina Thomssen-Betz (v.l.). Foto: Jürgen Moll

Dahlerau Vom 2. April bis zum 31. Mai ist in Dahlerau eine Kunstausstellung unter dem Motto „Tradition – Generation – Intuition“ zu sehen. Es sind Werke ganz unterschiedlicher Künstler zu sehen.

Das Wülfingmuseum ist nicht nur durch den Trägerverein lebendig gehaltener Zeitzeuge der Industriekultur rund um die Wupper. Es ist auch immer wieder Schauplatz anderer Veranstaltungen oder Ausstellungen. So wurden dort etwa schon Musikvideos gedreht oder Konzerte veranstaltet. Jetzt wird im April und Mai eine Kunstausstellung auf der langen Ebene mit den vielen historischen Ausstellungsstücken zu sehen sein, die Vernissage ist am Samstag, 2. April, ab 14 Uhr.

Die Ausstellung wird den Titel „Tradition – Generation – Institution“ tragen, ein Name, der Programm ist, wie Christine Thomssen-Betz sagt. Die Kunstpädagogin und freischaffende Künstlerin, die in Radevormwald die Einrichtung „EinzigARTig“ leitet, eine Kindertagespflege mit Kunstraum, hat eigentlich für sich selbst eine Ausstellungsfläche gesucht und dafür unterschiedliche Einrichtungen in Radevormwald, Hückeswagen, Wermelskirchen und Wuppertal angeschrieben. „Das Wülfingmuseum hat direkt geantwortet – und da die Fläche hier sehr groß ist, kam mir die Idee, die Ausstellung mit mehreren Beteiligten zu machen“, sagt Christine Thomssen-Betz.

Info Vernissage ist am 2. April um 14 Uhr Termin Die Vernissage im Wülfingmuseum, Am Graben 4-6 in Dahlerau, beginnt am Samstag, 2. April, um 14 Uhr. Neben einem ersten Rundgang durch die Ausstellung erwartet die Gäste dann auch ein Sektempfang mit Snacks sowie ein musikalisches Rahmenprogramm mit Florin und Dana Stanescu, die Pop und Klassik zur Untermalung der Ausstellung präsentieren. Ausstellung Die Ausstellung „Tradition – Generation – Intuition“ ist dann ab dem 2. April bis zum 31. Mai zu den Öffnungszeiten des Museums und nach vorheriger Absprache zu sehen.

Ausstellen werden nun Schüler ihrer Einrichtung – die „Montagsmaler“ –, die Schmuckdesignerin Renate Schwenteck, die Malerin Ute Keller, Christine Thomssen-Betz mit Installationen und Malerei sowie der Multimedia-Künstler Daniel Kathalynas. Das Thema, gleichzeitig Titel der Ausstellung, habe sich erst ergeben, als der Ausstellungsort festgestanden habe, sagt Christine Thomssen-Betz. „Wir nutzen zum Teil Materialien aus dem Fundus des Museums. So haben die Montagsmaler etwa Garnreste oder Stoffe verwendet“, sagt sie. Die drei Begriffe im Ausstellungstitel hingen daher auch mit dem Museum zusammen – wäre die Ausstellung an einer anderen Örtlichkeit gelandet, wären die Themen vermutlich auch ganz andere gewesen, sagt die Kunstpädagogin. „Tradition – das sind die Materialien und Themen der Werke. Generation – das sind die teilnehmenden Kinder, da sie Wülfing nur als Museum und nicht als Betrieb kennen. Und Intuition – das ist das, was die Künstler aus den Themen und Materialien in ihren jeweiligen Werken gemacht haben“, sagt Christine Thomssen-Betz. Durch den Beitrag Kathalynas bekommt die Ausstellung dann übrigens auch noch ein ganz internationales Flair. „Er kommt aus Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico. Ich kenne ihn, da ich beruflich mit Webdesign zu tun habe – und seine Internetseite gestaltet habe“, sagt Ute Keller, die sich selbst als „Anfängerin in der Malerei“ bezeichnet. Kathalynas habe eigens für die Ausstellung einen Stop-Motion-Film angefertigt. „Der wird seine Weltpremiere bei unserer Vernissage haben“, sagt Christine-Thomssen-Betz.

Auch dieser Film werde sich mit dem Thema Wülfingmuseum beschäftigen – wie auch der Schmuck von Renate Schwenteck aus Materialien aus dem Wülfing-Fundus gefertigt sei. „Und in meinen Installationen beschäftige ich mich auch mit Themen aus der frühen Zeit des Betriebs. Es geht etwa um die Arbeitsbedingungen, die Gewerkschaften und solche Dinge. Ich habe viel darüber gelesen“, sagt Christine Thomssen-Betz.