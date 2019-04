Tourismus in Radevormwald : Ausschuss: Schild an der A1 soll auch auf Asien-Museum hinweisen

Radevormwald Der Vorschlag der CDU, Besucher mit einem Schild anzulocken, kommt in der Politik gut an. Allerdings sollte ein solches Schild ergänzt werden.

Um die Museums- und Kunstlandschaft in der Stadt ging es am Mittwochabend im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die Verwaltung solle prüfen, ob an der A1 ein touristisches Hinweisschild aufgestellt werden könnte, das auf das Wülfingmuseum in Radevormwald hinweist.

Tourismus in Radevormwald : CDU will A 1-Schild fürs Wülfingmuseum

Ausschussvorsitzender Dietmar Stark gab allerdings zu denken, dass für die Genehmigung eines solchen Schildes gewisse Voraussetzungen erfüllt seien müssen. Wie das Prozedere genau aussieht, darüber informierte auf Nachfrage der BM Vanessa Nolte, Sprecherin der Bezirksregierung Köln: „Über die Ausschilderungs-Würdigkeit eines touristischen Hinweises auf der Autobahn entscheidet in NRW ein Beratergremium beim Landesbetrieb Straßenbau in Gelsenkirchen. Dieser setzt sich aus Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Landschaft, Tourismus, Landesbetrieb und Verkehrsministerium zusammen. Dieser tagt 1-2 Mal im Jahr. Auf das Ergebnis dieser inhaltlichen Prüfung haben die Bezirksregierungen keinen Einfluss.“

Zuständig in diesem Fall sei allerdings nicht die Kölner Bezirksregierung, sondern die Bezirksregierung in Düsseldorf, „das die Örtlichkeit für einen touristischen Hinweis auf der A 1 im Bereich der AS Remscheid oder AS Remscheid/Lennep“ in deren Gebiet falle.