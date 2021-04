Radevormwald in der Pandemie : Ausgangssperre verunsichert Leute

Radevormwald Seit Samstagabend gilt: Die Menschen sollten von 22 bis 5 Uhr zu Hause bleiben. Grundsätzlich hielten sich die Radevormwalder im Großen und Ganzen an die Regeln.

Grundsätzlich hielten sich die Radevormwalder aber im Großen und Ganzen an die Regeln, auch wenn seine Kollegen am Wochenende häufiger Menschen nach 22 Uhr auf den Straßen angetroffen hätten. Besonders auffällig: Erstaunlich viele Hundebesitzer gehen jetzt mit ihren tierischen Lieblingen bewusst nach 22 Uhr das letzte Mal Gassi, „weil sie es dürfen“, sagt Knorz. Und nicht, weil unbedingt das Bedürfnis des Vierbeiners gegeben sei. „Dabei gilt: Eigentlich sollten alle Menschen ab 22 Uhr zu Hause bleiben. Man muss dann auch nicht alleine spazieren oder joggen gehen, auch wenn es erlaubt ist“, findet Knorz. Kontakte sollten nochmals deutlich reduziert werden, deshalb seine dringende Bitte, zwischen 22 und 5 Uhr auch wirklich zu Hause zu bleiben.

Was einige Radevormwalder auch noch nicht verstanden haben: Auf Spielplätzen gilt eine generelle Maskenpflicht für alle Personen ab dem schulpflichtigen Alter. „Hier gibt es immer wieder Verstöße“, berichtet Knorz und appelliert an die Vernunft der Menschen. Denn es gebe nun mal auch zunehmend Meldungen aus Kitas und Schulen, dass sich dort Kinder infiziert haben.

Das bleibt wohl auch dringend nötig, denn die Zahlen stagnieren auf hohem Niveau: Am Montag berichtete der Kreis von einer 7-Tages-Inzidenz von 269,1 – ein Plus von 3. Demnach ist die Zahl der Infizierten in Rade von 120 am Sonntag auf 121 am Montag gestiegen, das bleibt nach Gummersbach (232) und Waldbröl (143) der dritthöchste Wert im Oberbergischen Kreis.