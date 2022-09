Stadtverwaltung Radevormwald : Ausbildung und berufliche Laufbahn

Radevormwald Die Radevormwalder Stadtverwaltung freut sich über viele neue Gesichter in den Reihen der Mitarbeiter. Bürgermeister, Erster Beigeordnete sowie die Ausbildungsleiterin begrüßten die jungen Menschen im Rathaus.

Die Mitarbeiter im Rathaus entdecken in diesen Tagen immer mal wieder neue Gesichter auf dem Flur oder in einem Bäro: Die Stadt Radevormwald freut sich über drei Stadtinspektoranwärterinnen und drei Azubis.

In diesem Sommer begrüßt die Stadtverwaltung sechs neue Gesichter, die sich für eine Ausbildung und berufliche Laufbahn bei der Stadt entschieden haben. Die Auszubildenden Luisa Kreckel (Anerkennungspraktikum Kita Wupper), Laura Braun (PIA Kita Sprungbrett) und Leon-Gabriel Forster (Anerkennungspraktikum Jugendräume) haben zu Beginn des Kita-Jahres mit ihrer Arbeit in den städtischen Einrichtungen begonnen und befinden sich bereits mitten in ihrer praktischen Ausbildung, berichtete Referentin Flora Treiber. Die Stadtinspektoranwärterinnen, die ein Duales Studium zum Bachelor of Laws machen und die Beamtenlaufbahn eingeschlagen haben, starteten offiziell am gestrigen Donnerstag. Anna Wippermann, Savannah Düring und Leonie Korzekwa wurden allerdings bereits in der vergangenen Woche von Bürgermeister Johannes Mans, dem Ersten Beigeordneten und Kämmerer Simon Woywod sowie der Ausbildungsleiterin Katja Oelschläger im Rathaus begrüßt.