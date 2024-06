Hilfsaktion der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg in Radevormwald Nudeln und Fahrräder für Kramatorsk

Was für den Außenstehenden chaotisch wirkt, hat offensichtlich System. Die etwa 60 Helfer, die an diesem Nachmittag im Lager von Glow2B an der Erlenbacher Straße zusammengekommen sind, machen das außerdem nicht zum ersten Mal. Es sind Ehrenamtler der Freien evangelischen Gemeinde (FeG), sowie Mitglieder der Lions, Ukrainer und Junghandballerinnen der HSG.