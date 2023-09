So zeigt das Exponat rund um „Fast Fashion“ mehrere aus Draht gefertigte Kleidungsstücke, die an einer Art Wäscheleine aufgehängt wurden. In jedem der Kleidungsstücke finden sich weiße Pappkreise, die Fakten rund um den Kleidungskonsum präsentieren. Gegenüber finden sich auch hier die passenden Lösungsansätze. Neben den Ausstellungsstücken der freiwilligen Mitarbeiter des Wattenmeer Besucherzentrums, findet sich in der Kirche auch ein Tisch des Unverpacktladens „Ausgewogen – unverpackt“ aus Radevormwald. Ausgestellt sind dort zwei unterschiedliche Körbe. Der eine gefüllt mit Müll wie Dosenkonserven, Plastikflaschen und Plastikverpackungen sowie Mülltüten aus Plastik, der bei einem alltäglichen Besuch bei einem Diskounter schnell anfällt. Der Andere bestehend aus Gläsern und Dosen, die alle wiederverwendet werden können. Bei einem Einkauf im Unverpacktladen wird nämlich das eigene Behältnis mitgebracht und vor Ort mit den gewünschten Lebensmitteln gefüllt. Dadurch wird eine Unmenge an Verpackungsmaterial eingespart.