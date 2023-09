Politik in Radevormwald Aufruf zum Protest gegen AfD-Veranstaltung

„Wir protestieren entschieden dagegen, dass die Stadt der AfD öffentliche Räume stillschweigend zur Verfügung stellt“, heißt es im Aufruf des „Runden Tisches“. Die AfD sei „eine Wegbereiterin des Faschismus und setzt sich konkret in Radevormwald personell aus Faschisten zusammen.“ Daher lade man alle demokratisch gesinnten Einwohner von Radevormwald für den Samstag um 17 Uhr zum Protest gegen die AfD auf dem Schlossmacherplatz ein. Eine spezielle Einladung richten die kommissarischen Vorsitzenden des „Runden Tisches“, Fritz Ullmann und Detlef Förster, an das „Bündnis für Demokratie“ in Radevormwald.