Stadt Radevormwald und den Einzelhandel vermarkten : Aufkleber „Rade Regional“ dient als Heimatbotschafter

Den „Rade Regional“-Aufkleber werden hoffentlich einige Menschen unter ihrem Weihnachtsbaum finden oder an Freunde und Verwandte verschenken. Der Aufkleber soll die Stadt auf der Höhe samt einheitlichem Packpapier im Weihnachtsgeschäft repräsentieren und Radern die Möglichkeit geben, ein Stückchen Heimat zu verschenken.

Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer hat die Aufkleber und das Packpapier an die Einzelhändler verteilt und hofft, dass die einheitliche Verpackung gut angenommen wird. „Das ist der erste Aufschlag für Rade Regional, um die Stadt und ihren Einzelhandel zu vermarkten“, sagt sie.

Armin Werker verpackt in seinem Geschäft an der oberen Kaiserstraße täglich Weihnachtsgeschenke und findet die Idee besonders für Kunden interessant, die Geschenke für Freunde und Verwandte aus anderen Städten kaufen. „Manche Kunden wollen etwas Besonderes aus ihrer Heimat mitbringen. Die Verpackung ist eine gute Option, um etwas Typisches aus Rade mitzubringen“, sagt der Inhaber von Garten Werker.

Ein Mitbringsel aus der Heimat ist beim Verschenken beliebt. Ob es in Zukunft weitere Aktionen oder Produkte rund um „Rade Regional“ geben wird, steht noch nicht fest. „Wir warten ab, wie die erste Aktion angenommen wird, aber sehen die Weihnachtsverpackung als guten ersten Aufschlag“, sagt Marie Steinhauer. Sie hat in ihren ersten Wochen als Wirtschaftsförderin schon viele Aktionen angestoßen und ist mit den großen und kleinen Unternehmen aus der Stadt in Kontakt getreten.