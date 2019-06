Ansichtssache für Radevormwald : Aufklärung statt behördlicher Holzhammer

Radevormwald Viel Kritik gab es über die Verzögerung des Projektes. Nun fährt der Bus, aber er wird nur wenig genutzt. Da fragt man sich: Wozu das Geschimpfe im Vorfeld?

Die warme Jahreszeit hat auch in Rade endgültig begonnen, und eigentlich ist das die Zeit, in der man in den Gärten Blumen und Sträucher in voller Flor bewundern kann. Oder auch nicht – seit einigen Jahren neigen viele Menschen dazu, ihre Vorgärten in Kies- und Betonflächen zu verwandeln, die den Charme eines Kasernenhofs versprühen. Von der ästhetischen Wirkung mal abgesehen – für die Natur ist das ein gefährlicher Trend. Denn blühende Gärten sind ein wichtiger Lebensraum für Kleintiere, vor allem Insekten. Angesichts des erschreckenden Rückgangs dieser Tierarten machen sich viele Naturschützer Sorgen über die „Gärten des Grauens“, wie eine populäre Facebook-Gruppe diese Flächen nennt. Auch in Radevormwald machen sich Menschen dafür stark, etwas gegen diese Mode zu tun.