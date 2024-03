Musikschule Radevormwald Junge Tanztalente im Rampenlicht

Ob als süße Sternschnuppen, Glühwürmchen, Einhörner oder Engel wirbelten die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer an diesem Abend auf der Bühne herum. Es waren hauptsächlich Mädchen, die ihre ersten Ballettschritte gelernt hatten und diese nun eingebettet in einer Choreografie präsentierten. Dass nicht alle Mädchen synchron tanzten, die ein oder andere gar ihren Einsatz vergaß, fiel dabei überhaupt nicht negativ auf. Im Gegenteil: Die Mini-Ballerinas waren so niedlich, dass das Publikum regelrecht vor lauter Rührung zerfloss. Außerdem gaben sich die Mädchen viel Mühe. Die Tänzerinnen erhielten tosenden Beifall und gingen strahlend und beschwingt von der Bühne. Ihr erster Auftritt endete mit einem guten Gefühl und bei den meisten womöglich mit der Sehnsucht, bald erneut im Rampenlicht zu stehen.