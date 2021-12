Neue Bundesregierung im Amt : Aufbruchstimmung in der Radevormwalder Lokalpolitik

AmMittwoch hat die Ampel-Koalition die Regierungsgeschäfte in Berlin übernommen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Radevormwald Seit Mittwoch ist die neue Bundesregierung im Amt. Die BM-Redaktion hat die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach ihrer Einschätzung gefragt.

In der Lokalpolitik scheint in der Bergstadt seit einigen Monaten ein anderer Wind zu wehen. Die Töne sind gemäßigt, die Zusammenarbeit konstruktiv, die Diskussionen und Debatten an der Sache orientiert. Nun gibt es in Berlin eine neue Bundesregierung, die seit Mittwoch auch ganz offiziell im Amt ist. Und das scheint zumindest die Lokalpolitiker der an der Regierung beteiligten Parteien an der Basis zu beflügeln und zu motivieren. Da ist von Aufbruchstimmung, einem Ruck und positiven Signalen für die Zukunft die Rede. Die BM-Redaktion hat die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach ihrer Einschätzung gefragt.



Elisabeth Pech-Büttner (Bündnis 90/Die Grünen) Die grüne Fraktionsvorsitzende hofft, dass die gestellten Erwartungen an die neue Bundesregierung in der ersten Zeit nicht überanstrengt werden. „Ich spüre schon so etwas wie Aufbruchstimmung, aber keine neue Regierung kann innerhalb von zwei Tagen die Welt verändern“, sagt sie. Insofern glaubt sie, dass so mancher vielleicht auch zu hohe Erwartungen an die neue Politik stelle.

Bezogen auf Radevormwald, habe sie den Eindruck, dass bei SPD, CDU und FDP das Thema Klima endlich angekommen ist. „Das sehe ich positiv, denn die alte Regierung hat da zu wenig getan“, kritisiert sie. Elisabeth Pech-Büttner dämpft aber allzu große Hoffnungen an einen kompletten Paradigmenwechsel: Es bleibe abzuwarten, was überhaupt von den grünen Ideen umgesetzt werden könne. Durch Corona und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen fehlen ihr derzeit die Gespräche mit Bürgern auf der Straße, um sich ein Stimmungsbild zu machen. „Nur per Videokonferenzen können sie wenig herauslesen“, sagt sie.

Info Stadtrat tagt am kommenden Dienstag Stadtrat Am kommenden Dienstag, 14. Dezember, trifft sich der Stadtrat ab 16 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Tagesordnung Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen dabei unter anderem die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans bis 2027/2028, die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans bis 2024/2025, Widmungen von Gemeindestraßen, die Erschließung des Wohngebietes Karthausen, Planungs- und Ingenieurleistungen für den Neubau der Katholischen Grundschule als Bildungshaus und für das Gewerbegebiet Feldmsannshaus sowie der Erlass der Haushaltssatzung 2022, Fahrradboxen, die Treppe zur Turnhalle der GGS Stadt, Klimaschutz und Luftreinigungsgeräte.

Elisabeth Pech-Büttner ist aber überzeugt, dass die Bundespolitik Signalwirkung auf die Basis hat. Insofern hoffe sie, dass es auch bei der Landtagswahl 2022 in NRW einen Regierungswechsel gibt. Positiv bewertet sie derzeit den Umgang der Politiker in Radevormwald untereinander: „Das ist ein anderes Klima, alle sehen, dass wir für die Kommune Politik machen, und nicht jeder stellt sein eigenes Ego in den Vordergrund“, sagt sie. Viele der Grünen, die jetzt in Berlin in der Regierung sitzen, kennt sie persönlich. Zum Beispiel Cem Özdemir und Claudia Roth, mit denen die Radevormwalderin 2012 Landtagswahlkampf im Oberbergischen Kreis betrieben hat. „Die sind sehr bodenständig, nehmen die Stimmung an der Basis auf, sind eloquent und fachkompetent“, sagt Elisabeth Pech-Büttner.



Dietmar Stark (SPD) Für einen langjährigen Sozialdemokraten wie den Fraktionsvorsitzenden der SPD in Radevormwald, Dietmar Stark, ist es eine besondere Freude, dass nach 16 Jahren wieder ein Sozialdemokrat Bundeskanzler ist. Das sei eine lange entbehrungsreiche Phase gewesen. Die Verhandlungen von SPD, FDP und Grünen bewertet Stark als als äußerst professionell – von allen Seiten. „Geräuschlos und rasch, das sind gute Voraussetzungen für die kommenden vier Jahre“, sagt er. Vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Klima gebe es einiges aufzuholen.

Stark ist entsetzt über die Situation innerhalb der Gesellschaft: Die Menschen hätten sich entzweit, immer mehr Extrempositionen, ein hohes Potenzial an Gewalt. Da müsse wieder mehr Respekt her. Stark sieht durch die neue Regierung eine Chance für einen echten Neuaufbau und für wesentliche gesellschaftliche Veränderungen. Wenn FDP und Grüne eine gemeinsame Basis finden, sei das ein gutes Zeichen. Und da Corona eine enorme Herausforderung der Zukunft sei, habe Kanzler Olaf Scholz enorme Größe bewiesen, in dem er Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister ernannt habe. Der habe eine unglaubliche Expertise. Und insofern hofft Stark, dass die Menschen auch wieder enger zusammenrücken.

Innerhalb der SPD vor Ort vernimmt er mutmachende Signale und ein großes Aufatmen, wieder regieren zu können. „Das belebt, ich spüre einen Ruck“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder SPD.