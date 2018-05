Radevormwald: Auf Schloss Burg dürfen Kinder sich wie Ritter fühlen

Radevormwald Tolle Aktionen am Wochenende des 9. und 10. Juni.

Ein Ritterfest für Kinder findet am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf Schloss Burg statt. Zwei Tage lang dreht sich alles um das Thema Ritter und Burgfräulein. Viele authentische Gewerke bieten interessante Mitmachaktionen an: In der Drachenschmiede können Hufeisen oder Anhänger geschmiedet werden und bei der Wippdrehbank hilft der Drechsler beim Herstellen kleiner Werkstücke.

Beim Kindertjost hoch zu Pferde geht es auf zum Ringleinstechen und in der Schwertschule wird der richtige Umgang mit dem Schwert gelernt, für einen Zweikampf "Aug' in Aug'" mit den Rittern, bei dem es am Ende sogar den Ritterschlag gibt. Gauklerei darf natürlich auch nicht fehlen. Man kann sie in der Gauklerschule hier sogar selbst erlernen.