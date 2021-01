15-km-Regel in Radevormwald : Auf Distanz-Kontrollen vorbereitet

Radevormwald Unternehmen wie Gira bieten Mitarbeitern, die von weit anreisen, Bescheinigungen.

Auch die Anreise zur Schule und zur Kita ist weiterhin erlaubt, selbst wenn die 15 Kilometer überschritten sind. Was entsprechende Bescheinigungen für Eltern angeht, die ihre Kinder zu der jeweiligen Einrichtung bringen, so spreche man sich mit den Schulen zu diesem Thema ab, erklärt Jürgen Funke, Leiter des Radevormwalder Schulamtes. Betroffene Eltern sollten sich in diesem Fall am besten an die jeweiligen Sekretariate der Schulen wenden.