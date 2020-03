Unterwegs an der Wupper in Radevormwald : Auf den Spuren der Textilgeschichte

Wupperorte Entlang der Wupper können Interessierte die Industriegeschichte von Rade entdecken. Ein Spaziergang durch eine andere Zeit.

Das Gebot der Stunde lautet „Social Distancing“. Das Kontaktverbot läuft mittlerweile seit mehr als einer Woche – und in dieser Zeit sind Spaziergänge an der frischen Luft der Höhepunkt eines jeden Tages. Obwohl ich sowieso täglich draußen in der Natur bin und die Schönheit des Bergischen Landes genieße, habe auch ich über die Kraft von Spaziergängen nachgedacht. Wer alleine oder zu zweit wandert, kann den Gedanken freien Lauf lassen und sich die Zeit dafür nehmen, neue Facetten der altbekannten Heimat zu entdecken. Beim heutigen Spaziergang folge ich den Spuren der Textilgeschichte, die Spaziergänger und Wanderer entlang der Wupper erleben können. Der Spaziergang beginnt an der Wupperaue. Wer mit dem Auto in die Wupperorte kommt, kann am Wuppermarkt parken und den Parkplatz dann die Wupper aufwärts verlassen.

An der Wupperaue ist es jetzt, am späten Nachmittag, warm. Ich blinzle in die hoch stehende Sonne und komme an der Feen-Insel vorbei. Dort, auf der Insel mitten in der Wupper, soll vor vielen Jahrhunderten eine Fee in Begleitung eines strohgoldenen Wolfes gelebt haben. Wer weiß, vielleicht sind die beiden immer noch hier, an diesem besonderen Ort. Daran zu glauben ist in diesen turbulenten Zeiten ein beruhigender Gedanke. Kitsch spendet Trost. An der Wupperaue denke ich außerdem an die Opfer des Zugunglücks von 1971 und an die des Busunglücks von 2009. Ich lasse die Wupperaue hinter mir und laufe die Hardtstraße hoch. Auf der Brücke kurz vor dem Viadukt bleibe ich stehen. Von hier aus kann man nicht nur wunderbar auf den Flussverlauf blicken, sondern auch auf die ehemalige Fabrik „Hardt, Pocorny & Co“, die in Dahlhausen steht. Die Streichgarnspinnerei wurde in der ehemaligen Tuchfabrik der Familie Bauendahl eingerichtet, die zuerst die Wasserkraft der Wupper für sich nutzte. Das Wasserkraftwerk kann mehrmals im Jahr besichtigt werden. Bis zum Mitte der 1970er Jahre wurde in diesem gewaltigen Bauwerk produziert. Danach verfiel die Fabrik in ihren immer noch anhaltenden Dornröschenschlaf.