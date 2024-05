CDU-Jugendorganisation im Oberbergischen Auch zwei Radevormwalder im JU-Kreisvorstand

Am vergangenen Samstag hat die Junge Union Oberberg die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt. Im renovierten Gertrudisheim in Morsbach wählten die Mitglieder der größten politischen Jugendorganisation in Oberberg erneut den Morsbacher Tim Ochsenbrücher einstimmig zu ihrem Kreisvorsitzenden. Die Wahl fand im Rahmen der jährlichen Kreismitgliederversammlung statt, die von der CDU-Europakandidatin Miriam Viehmann als Gastrednerin und dem Bezirksvorsitzenden Moritz Müller besucht wurde.