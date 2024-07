Oberbergischer Kreis Auch bergische Retter waren bei EM im Einsatz

Deutlich öfter gefordert war der sogenannte Patiententransport-Zug 10 (PT-Z 10). Diese taktische Einheit besteht aus insgesamt 20 Einsatzkräften der oberbergischen Hilfsorganisationen und des kreiseigenen Rettungsdienstes, welche mit insgesamt neun Fahrzeugen im Bedarfsfall den Transport von bis zu 10 Patientinnen und Patienten übernehmen können. Diese Einheit wurde während der gesamten Europameisterschaft für insgesamt sieben Einsätze vorgeplant. Teils in Sitzbereitschaft im Oberbergischen Kreis, vergleichbar mit der „Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW“, zweimal jedoch auch direkt vor Ort in Köln. Dazu fuhren die Einsatzkräfte im Verband in die Domstadt und standen in einem vordefinierten Bereitstellungsraum in Köln-Deutz bereit. Im Falle von Großschadensereignissen oder einer Überlastung des Regelrettungsdienstes wären sie von der Einsatzleitung der Feuerwehr Köln direkt in den Einsatz entsandt worden.