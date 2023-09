Stadtoberhaupt von Radevormwald Auch Bürgermeister Mans unterschreibt Brandbrief an Wüst

Gemeinsam mit 354 Bürgermeistern hat das Stadtoberhaupt von Radevormwald, Johannes Mans, einen Brandbrief unterzeichnet, den der Städte- und Gemeindebund NRW an Ministerpräsident Hendrik Wüst gesendet hat. Darin machen die Bürgermeister deutlich, dass die Städte und Gemeinden finanziell am Limit sind. „Die chronische Unterfinanzierung und die Vielzahl an Krisen nehmen uns die Luft zum Atmen“, sagte der Präsident des Verbandes, Dr. Eckard Ruthemeyer. Wenn Bund und Land die Kommunen nicht so ausstatten würden, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittere man in die Handlungsunfähigkeit. Dann müssten die Grundsteuern angehoben oder freiwillige Leistungen wie der Betrieb von Bädern oder soziale Hilfen eingestellt werden. Den Bürgern sei das nicht mehr vermittelbar. Stattdessen leide Vertrauen in Staat und Demokratie.