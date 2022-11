Mediensucht in Radevormwald : Auch Eltern brauchen Medienkompetenz

Radevormwald Über Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen informierte Irmgard Hannoschöck von der Suchtberatung Hückeswagen bei einem Vortrag im Bürgerhaus – leider mit nur wenig Resonanz.

Beratung Wer einen problematischen Medienkonsum bei seinen Kindern feststellt und Hilfe braucht, kann sich jederzeit an die psychologische Beratungsstelle Herbstmühle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Wipperfürth wenden oder vor Ort nach Terminvereinbarung an die psychologische Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche im Caritashaus, Hohenfuhrstraße 16, Tel. 02267 3034.

Statt sich also starr an allgemeine Vorgaben von Experten zu halten, um einem exzessiven Medienkonsum vorzubeugen, ist die Fachfrau der Meinung, dass jedes Kind in seinem Medienkonsum individuell zu betrachten sei. Es gebe schließlich auch förderliche Mediennutzung, etwam wenn die Kinder im Internet Fragen auf den Grund gehen, neue Fähigkeiten lernen, sich bilden. Auch der Austausch mit Freunden über die sozialen Netzwerke, Skype und Zoom sei nicht schädlich, sofern alles in Maßen passiert. Diese Medienzeit würde Hannoschöck grundsätzlich von der weniger förderlichen Mediennutzung, wie das klassische daddeln, trennen wollen. Selbst wenn ein Kind bei einem neuen Spiel mal ein Wochenende durchzocke, sei das kein Grund zur Sorge, beschwichtigte Hannoschöck. „Gemeinsames Spielen mit Freunden kann ja auch sehr viel Spaß machen. Problematisch wird es allerdings, wenn das Kind sich zurückzieht, seinen Alltag und Freundschaften vernachlässigt und bei Nichtspielen Entzugserscheinungen auftreten, das Kind gar aggressiv reagiert.“ In solchen Fällen müsste man dem Problem fachmännisch auf den Grund gehen, denn auch wenn Gaming Disorder als psychische Störung mittlerweile als Krankheitsbild anerkannt ist, so dass eine entsprechende Therapie von den Krankenkassen übernommen wird, häufig verbirgt sich hinter dem exzessiven Medienkonsum und Spielsucht ein anderes Problem. Depression etwa könnte ein Auslöser sein.