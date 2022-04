Zensus im Oberbergischen Kreis : Nur Einwohnerdaten werden erfasst

Oberberg Die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) wird durch das Land NRW durchgeführt. Erstmals wird beim Zensus 2022 auch die Nettokaltmiete bei den Wohnungseigentümern erfragt.

Es wird wieder gezählt: Die statistischen Ämter erhalten durch den Zensus (Stichtag ist der 15. Mai) Informationen zur Demografie – also über Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft, Berufssituation und Daten zur Wohnsituation, Größe, Leerraum und Eigentümerquote. Hinzu kommen Informationen, die aus keiner anderen Statistik in dieser regionalen Tiefe vorliegen, beispielsweise zur Haushaltsgröße, zum Bildungsstand oder auch zum Wohnungsleerstand und zur Heizungsart, berichtet der Kreis. Erstmals wird beim Zensus 2022 auch die Nettokaltmiete bei den Wohnungseigentümern erfragt. „Die flächendeckende und vollständige Erfassung aller Gebäude mit Wohnraum ist von besonderer Bedeutung, da es für die gesamte Bundesrepublik Deutschland kein einheitliches Verwaltungsregister gibt, das diese Bestände erfasst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Oberbergischen Kreis ist die „Erhebungsstelle Zensus“ dabei nur für die Erfassung der Einwohnerdaten zuständig. Eigentümer von Gebäuden – auch Wohnungsbaugesellschaften – werden gebeten, über Internet die Daten zu erfassen. Es ist auch wichtig zu wissen, welche Daten nicht erhoben werden. „Erhebungsbeauftragte des Kreises fragen niemals nach Bankverbindung, einer PIN oder Geheimnummer, Zugang zum Computer, zur E-Mail- Adresse oder ähnlichen Daten“, warnt der Kreis in seiner Mitteilung. Auch ein Zutritt in die Wohnung sei nicht nötig – die Unterlagen können an der Haustür ausgetauscht werden. Bei zweifelhaften Anfragen können sich Bürger an die Erhebungsstelle des Kreises wenden.