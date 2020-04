Corona-Krise : Auch Sana in Rade behandelt Infizierte

Radevormwald Bislang sind keine personellen Engpässe zu befürchten, versichert die Sana-Gruppe. Dennoch bereiten sich die Kliniken auf wachsende Patientenzahlen vor. Die Krankenhäuser in Oberberg verfügen über etwa 2200 Betten.

Krankenhausverband Zur Gruppe der Sana Kliniken AG gehören in Nordrhein-Westfalen neben den Kliniken in Radevormwald und Remscheid auch zwei Krankenhäuser in Düsseldorf, je eines in Duisburg, Köln und Hürth sowie Seniorenzentren in Benrath, Gallberg und Duisburg. Weitere Infos erhalten Interessierte im Internet unter www.sana.de

Allerdings ändere sich die Lage ständig, daher seien die Behörden und die Krankenhäuser zurückhaltend damit, Zahlen von Verdachtsfällen und Infektionen öffentlich zu machen. Laut Kreisverwaltung sind derzeit kreisweit 267 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – darunter 23 in Radevormwald und 34 in Hückeswagen. Alle zwei Tage werden Telefonkonferenzen mit den fünf Akutkrankenhäusern und den drei Rehakliniken im Oberbergischen Kreis geführt. „Kapazitäten in den Krankenhäusern wurden hochgefahren“, heißt es beim Kreis. Die Zahl der Intensiv-Betten sei nahezu verdoppelt worden. Ingesamt verfügen die Kliniken in Oberberg über etwa 2200 Betten. Am Kreiskrankenhaus Gummersbach haben 20 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes inzwischen Zelte für eine so genannte Triage aufgebaut. Damit rüstet sich die Klinik für eine wachsende Zahl von Patienten. „Um die infektiösen von den nicht-infektiösen Patienten vor Eintritt in das Krankenhaus konsequent zu trennen, werden Mediziner in den Zelten eine sogenannte Triagierung vornehmen“, teilt Kreissprecher Philipp Ising mit. „Es führen dann getrennte Wege zu den Behandlungseinheiten und Stationen.“ Sana-Sprecher Stefan Mülders beschreibt noch einmal das richtige Vorgehen, falls man selber Symptome bekommt, die auf eine Infektion mit dem Erreger SARS CoV-2 hinweisen können: „Die erste Anlaufstelle sollte immer der Hausarzt oder die 116117 als zentrale Rufnummer für den ärztlichen Notdienst sein.“ Als Krankenhaus sei die Radevormwalder Klinik in erster Linie für Patienten zuständig, die einer akuten stationären Behandlung bedürfen. „Diese Menschen würden uns dann über die Hausärzte oder Gesundheitsämter zugewiesen.“