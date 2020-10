Flugplatz in Radevormwald : Pandemie erreicht auch den Luftraum

Radevormwald Sportvereine leiden unter der Corona-Krise. Auch der Luftsportverein Radevormwald hatte eine kurze Saison, denn der Flugbetrieb auf dem Flugplatz an der Leye konnte aufgrund des ersten Lockdowns erst Mitte Mai starten.

Auch der Betrieb auf dem Flugplatz an der Leye wurde in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Der Luftsportverein (LSV) Radevormwald konnte die Saison erst nach dem ersten Lockdown starten, denn als Sportstätte war der Flugplatz wochenlang geschlossen. Patrick Hirschauer, Fluglehrer und Pressereferent des LSV wirft einen Blick zurück.

Gelernt wurde in diesem Jahr in deutlich kleineren Gruppen. Fliegen ist ein Teamsport und kann nicht komplett alleine durchgeführt werden. „Zum Segelfliegen braucht man ein Team und nicht nur denjenigen, der im Flugzeug sitzt. Wir haben die Gruppen allerdings so klein wie möglich gehalten“, sagt der Fluglehrer. Die theoretischen Bausteine der Ausbildung wurden vermehrt in Online-Kursen vermittelt. Der Verein arbeitet an der Ausweitung des digitalen Unterrichts.