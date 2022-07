Asiatisches Museum Radevormwald : Romantischer Heiratsantrag beim Lichterfest

Beim Lichterfest werden rund um den Teich auf dem Museumsgelände mehrere hundert Kerzen entzündet. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Garten des Museums für Asiatische Kunst in Radevormwald bot am Sonntagabend eine in vielerlei Hinsicht eine tolle Kulisse. Fünf weitere Lichterfeste sind in diesem Jahr geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Je dunkler der Abendhimmel wurde, desto schöner spiegelten sich die Lichter und Kerzen im großen Koi-Teich. Das Museum für Asiatische Kunst hatte am Sonntagabend zum Lichterfest geladen. Die Inhaber Li und Peter Hardt hatten dazu im Ausstellungsgarten Hunderte von Kerzen angezündet. Dazu gab es Cocktails, Wein, Bier und Grillwurst für die rund 150 Gäste.

„Es ist ein tolles Ambiente hier – ein Traum“, schwärmte eine Radevormwalderin von dem illuminierten Garten und der friedlichen Atmosphäre. „Wir sind öfter zum Frühstück und zu Konzerten hier, aber abends ist es noch mal anders“, fügte sie hinzu.

Foto: ULRICH HALDENWANG 8 Bilder Das wussten Sie noch nicht über Radevormwald

Info Nacht der Museen in Radevormwald Termin Die vier Museen in Radevormwald laden für den Samstag, 13. August, von 19 bis 24 Uhr zu der gemeinsamen Veranstaltung „Nacht der Museen“ ein. Besucher empfangen werden an diesem Abend das Radevormwalder Heimatmuseum, das Wülfing-Museum, das Museum IG Bismarck Zweiräder und das Museum für asiatische Kunst.

Das besondere Ambiente nutzte am Sonntagabend Harun Yildiz. Vor den Augen der Lichterfest-Besucher machte der 21-jährige Radevormwalder seiner Freundin Elif Saleh auf dem Steg einen Heiratsantrag. Li Hardt war natürlich eingeweiht und hatte den Holzsteg und den Pavillon auf dem Wasser mit einem weißen Teppich und Herz-Ballons dekoriert. Gegen 22 Uhr betrat das junge Paar den Garten. Der 21-Jährige führte seine Auserwählte auf den Steg, ging vor ihr auf die Knie und hielt mit einem Ring um ihre Hand an. Sichtlich gerührt stimmte die 18-Jährige unter dem Applaus der umstehenden Zuschauer zu.

Harun Yildiz machte seiner Freundin Elif Saleh beim Lichterfest einen Heiratsantrag. Foto: Jürgen Moll

Harun Yildiz war glücklich über das Ja-Wort seiner Freundin. „Wir sind seit zwei Jahren zusammen“, sagte der 21-Jährige. Nach einem gemeinsamen Abendessen in Wuppertal hatte er Elif Saleh in den exotischen Garten geführt. Nach dem Heiratsantrag wischte sich der junge Mann verstohlen eine Träne aus den Augen und überreichte seiner baldigen Braut einen großen Blumenstrauß mit den Initialen ihrer Vornamen.

„So etwas bekommt man nicht alle Tage geboten“, sagte Besucherin Judith Voss mit Tränen der Rührung in den Augen. Auch Monika Zierden war gerührt von der Überraschung. Sie konnte die Idee des Bräutigams, den Museumsgarten als Kulisse für seinen Heiratsantrag zu nutzen, gut verstehen. „Das ist ja auch eine tolle Location, die man gesehen haben muss. Und das nicht nur einmal“, betonte die Radevormwalderin.

Li und Peter Hardt präsentierten sich wieder einmal als gute Gastgeber. Foto: Jürgen Moll

Auch Paul Nowak aus Witten im Ruhrgebiet kam zum wiederholten Mal nach Radevormwald. „Was mir so gefällt ist die Mischung aus fernöstlicher Kultur, dem Charme des Bergischen Landes und den Gastgebern, die alles dafür tun, den Menschen von ihren Erlebnissen zu erzählen“, sagte Nowak.

Immer wieder wird das 2014 eröffnete Museum für besondere Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern, Jubiläen oder Firmenfeiern genutzt. „Mit dem Lichterfest versuchen wir, das Museum populärer machen“, sagte Peter Hardt. In Radevormwald würde die buddhistische Kunst leider nur auf wenig Resonanz stoßen. Viele Besucher kämen aus den umliegenden und weiter entfernten Städten. Mit den verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten finden immer mehr Menschen den Weg in die Außenortschaft Sieplenbusch.