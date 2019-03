Gaststätte in Radevormwald : „Arnold“ ist zurück im Landgasthaus

So kennen die Honsberger aus früheren Zeiten Arnold Tönges und seine Ehefrau Carolina Sab. Die alten Zeiten sollen nun wiederbelebt werden. Foto: Privatbild Arnold Tönges. Foto: Arnold Tönges

Radevormwald Arnold Tönges hat das Landgasthaus Honsberg zurückgekauft. Die Neueröffnung feiert er nun im April mit Live-Musik und Freibier. Von der Einwohnern der Ortschaft bekommt er viel Zuspruch.

„Die Sensation – Arnold ist wieder da“ steht auf den Schildern und Flyern, die überall in Radevormwald hängen und ausliegen. Gemeint ist Arnold Tönges, der zurück hinter dem Tresen des Landgasthauses Honsberg ist, das er zehn Jahre erfolgreich geführt und 2016 an das Ehepaar Goebel verkauft hat. Heike und Jürgen Goebel hatten in Radevormwald allerdings keinen Erfolg und mussten nach knapp zwei Jahren in Honsberg Insolvenz anmelden.

Für Arnold Tönges stand sofort fest, das er seinen ehemaligen Besitz zurückkaufen möchte, denn sein Herz hängt immer noch an dem Landgasthaus. „Das Haus war jetzt einige Zeit im Besitz des Insolvenzverwalters und es hat uns viel gekostet das Haus zurück zu bekommen, aber vor neun Wochen haben wir den Schlüssel bekommen“, sagt der 72-Jährige. Ursprünglich wollte er einen entspannten Ruhestand genießen, aber jetzt ist er mit seinem alten Team, zu dem auch seine Frau Carolina Sab gehört, wieder zurück in Honsberg.

Info Neueröffnung ist für den 11. April geplant Neueröffnung Die Eröffnung des Landgasthauses findet am Donnerstag, 11. April, ab 17 Uhr an der Honsberger Straße 15 statt. Das Fest geht Freitag und Samstag, ebenfalls mit Freibier weiter. Das Landgasthaus hat Dienstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Kontakt aufnehmen können Interessierte über Telefon 02195 683688.

Momentan laufen die Vorbereitungen für die Neueröffnung auf Hochtouren. Die Renovierungsarbeiten müssen voran getrieben werden. „Wir haben bereits einiges neu gestrichen, eingerichtet und saniert. Außerdem haben wir ein paar neue Geräte gekauft“, sagt Arnold Tönges. Er kehrt mit dem Konzept, das zehn Jahre gut funktioniert hat, zurück. „Wir bieten über 20 Gerichte unter zehn Euro an, können auf Anfrage aber auch Spezialitäten-Gerichte, wie Hummer oder Austern anbieten. Besonders gut können wir Schnitzel und Steaks“, sagt der Gastronom. Neben dem großen Gastraum, in dem 85 Menschen Platz finden, gibt es einen Außenbereich für 75 Gäste sowie eine Kegelbahn und einen Clubraum. Arnold Tönges fühlt sich für die Gastronomie in Radevormwald mitverantwortlich und mit seinem Selbstbewusstsein erreicht er die meisten Menschen.

„Wer uns nicht kennt, hat die Welt verpennt“, sagt er. „Überall machen die Gasthöfe und Restaurants in Radevormwald zu, das ist doch schrecklich. Wir hatten den Laden hier immer voll.“ Dass er an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann, bezweifelt Arnold Tönges nicht. Die Reaktionen auf seine Wiedereröffnung waren in den vergangenen Wochen vielversprechend. „Alle freuen sich über meine Rückkehr und wir freuen uns auch, das ist doch Familie“, meint der Gastronom.