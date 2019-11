Studie zur Berufswahl : Arbeitsatmosphäre kommt vor Geld

Radevormwald Das Gehalt ist für heutige Berufsanfänger nicht mehr das Maß aller Dinge.

Die Stiftung hatte bei dem Lehrstuhl für Unternehmensführung der TU München eine Studie in Auftrag gegeben, in der unter anderem dargelegt werden sollte, welche Erwartungen und Wünsche Bewerber, vor allem junge Menschen, heute an ihren Arbeitgeber stellen. Ein Ergebnis: Die Arbeitsatmosphäre des Unternehmens ist im Zweifel für die Bewerber wichtiger als das Gehalt. „Das bedeutet weniger eine ,Wohlfühlatmosphäre’ mit schönen Büros, sondern die Möglichkeit, im Team zu arbeiten, sich einzubringen, kreativ zu sein und Verantwortung zu übernehmen“, erläutert Stefan Heidbreder. Und dies sei bei Familienunternehmen eher möglich als in Großkonzernen, wo der Arbeitnehmer sich eher als Rädchen im Getriebe fühle. Ein weiterer Aspekt: „Große DAX-Unternehmen überlassen die Suche nach Talenten oft so genannten Recruitern“, berichtet Heidbreder. Die prüfen die Bewerber nach vorgegebenen Kriterien. Da könnten Fähigkeiten und Qualifikationen übersehen werden, für die man im Familienunternehmen eher ein Gespür habe. „Ich kenne einen Fall, bei dem ein Recruiter einen Bewerber gehen ließ, weil er nicht den Kriterien entsprach. Der Unternehmer hatte jedoch mitbekommen, dass der Kandidat Kenntnisse in einer indischen Sprache hatte. Und in Indien wollte das Unternehmen eine Niederlassung gründen.“ So kam der Bewerber wieder an Bord.