Ansichtssache : Knuffig, aber mit unschönen Angewohnheiten

STEFAN GILSBACH. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Dass Waschbären in den Wupperorten heimisch werden, ist für Tierfreunde erst einmal erfreulich. Man sollte die Tiere aber im Auge behalten– sie können lästig werden.

Vor rund 80 Jahren hatte ein Forstmeister am Edersee eine originelle Idee: Er setzte zwei Waschbärpärchen im deutschen Wald aus. Dort fühlten die Nordamerikaner sich so wohl, dass sie inzwischen in Nordhessen als Maskottchen gelten. Auch in andere deutsche Gebiete sind die Tiere ausgeschwärmt – nun sichten Einwohner sie in den Wupperorten. Ob die Neuankömmlinge für die heimische Tierwelt auf lange Sicht ein Problem oder eine Bereicherung darstellen, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Sicher ist, dass Waschbären an Gebäuden, besonders Dachböden, erhebliche Schäden anrichten können. Auch warnen Fachleute davor, die Tiere anzufüttern, weil sie dann sehr fordernd und lästig werden können. Ein Kuscheltier ist der Waschbär auch nicht, er gilt als launisch und bissig.

Sogenannte „Neozoon“, also Tiere, die in Deutschland eigentlich nicht zur heimischen Fauna gehören, sind in den vergangenen Jahren vermehrt aufgetaucht, was auch am Klimawandel liegt. Ob die Menschen das gut oder schlecht finden, liegt am Knuffigkeits-Faktor. Während das Vordringen der Ammen-Dornfingerspinne nach Norden bei den meisten Menschen ein „Igitt!“ hervorruft, ist es beim Waschbär ein „Ach, wie süß!“. Allerdings wird die Spinne keine Dächer demolieren.

