CDU-Stadtverband lädt ehemalige Bundesministerin ein Annegret Kramp-Karrenbauer besucht Radevormwald

Annegret Kramp-Karrenbauer, die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Bundesverteidigungsministerin von 2019 bis 2021 sowie in den Jahren 2018 bis 2021 als Nachfolgerin von Angela Merkel die Bundesvorsitzender der CDU, wird am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, zu Besuch in der Bergstadt erwartet. Sie wird dort unter anderem an einer Veranstaltung der Christdemokraten im Bürgerhaus teilnehmen.