Hauptsperre bei Radevormwald und Remscheid : Wupper-Talsperre – auch Angeln ist nun wieder erlaubt

Radevormwald/Remscheid Das zuständige Landesamt gibt Entwarnung. Nach dem Hochwasser im Juli 2021 war der unmittelbare Bereich der Talsperre gesperrt worden, weil mögliche Schadstoffe ins Wasser gespült worden waren.

Gute Nachrichten für alle Angler: Ab sofort ist das Angeln an der Hauptsperre der Wupper-Talsperre wieder möglich. Dies gilt für den Bereich vom Staudamm in Krebsöge bis zur Wiebach-Vorsperre. Das Juli-Hochwasser 2021 hatte zum massiven Eintrag von Schadstoffen in die Wupper-Talsperre geführt, es wurde Umweltalarm ausgelöst. Die fischereiliche Nutzung war daher an der Wupper-Talsperre aus Vorsorgegründen untersagt. Analysen des Talsperrenwassers durch den Wupperverband hatten neben der sichtbaren Belastung mit Ölen Hinweise auf den Eintrag von Schadstoffen ergeben, die sich in Fischen anreichern können.